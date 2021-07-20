Затянуло в водоворот, отец не смог спасти: в Десне на Черниговщине нашли тело 10-летней девочки / Нацполиция

Трагедия произошла в Черниговской области – там в селе Авдеевка Куликовской Объединенной территориальной громады в реке Десна водоворот затянул 10-летнюю девочку. Спустя два дня нашли ее тело.

Как пишет издание ЧEline, 18 июля в полицию поступило сообщение о том, что в селе Авдеевка в реке Десна исчезла десятилетняя девочка. Две сутки ребенка искали два десятка полицейских и спасателей.

По предварительной информации, 10-летняя девочка с 14-летним братом и отцом отдыхали на песчаной косе, которая простирается в сторону середины реки.

Отмечается, что вода там едва достигает колен взрослого человека. Но внезапно семья наткнулась на яму с водоворотом. В водоворот начало затягивать обоих детей, не умеющих плавать. Отец пытался спасти детей, но девочка быстро исчезла из его поля зрения.

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К поискам ребенка сразу присоединились неравнодушные граждане. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

Также к поискам присоединились представители ювенальной превенции, водной полиции, сектора полицейской деятельности №1 (с. Куликовка), водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

Поиски 10-летней девочки продолжались почти двое суток. Утром во вторник, 20 июля, местными жителями обнаружено и поднято на поверхность ее тело. Об этом сообщили в ДСНС в Черниговской области.

Справка

Утопление происходит по разным причинам. Часто люди тонут, пренебрегая элементарными мерами предосторожности. Как сообщает Википедия, при утоплении большую роль играет фактор страха.

Так, часто не умеющие плавать, случайно оказавшиеся в воде на большой глубине начинают хаотично грести руками и ногами с криком "Спасите, я тону!". Тем самым они выпускают воздух из лёгких и неизбежно погружаются в воду.

Человек, попавший под воду, задерживает дыхание и активно борется за жизнь. Затем начинается заглатывание воды; считается, что это уменьшает желание сделать вдох. Смертельным считается попадание в лёгкие более 22 мл воды на кг массы тела.

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