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Зеленский анонсировал кадровые чистки и раскрыл план решения проблемы с КСУ

14 ноября 2020, 20:35

В этом году у парламента еще много работы, подчеркнул президент.

владимир зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом.

Кроме того, Раде нужно принять государственный бюджет во втором чтении и голосовать за возможные кадровые перестановки во власти, подчеркнул глава государства в своем влоге из самоизоляции, опубликованном на портале YouTube.

"Многие депутаты получили положительные тесты, в том числе спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук. Всем депутатам, независимо от партии, желаю здоровья. В этом году у парламента еще много работы: это и решение проблемы с Конституционным судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе. А потому никакие вирусы не должны помешать нам это сделать. Поэтому, хотя вы и не любите это слово, но желаю всем депутатам как можно быстрее пойти на поправку", - подчеркнул президент.

Скандальное решение КСУ – что было ранее:

  • 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
  • 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
  • 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
  • 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе (который предусматривает отставку судей КСУ)
  • 6 ноября, советник руководителя Офиса президента опубликовал на своей странице в Facebook текст "Про уродов и людей", посвященный ситуации, сложившейся вокруг решения КСУ, которое заблокировало работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине.
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