Зеленский анонсировал кадровые чистки и раскрыл план решения проблемы с КСУ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом.

Кроме того, Раде нужно принять государственный бюджет во втором чтении и голосовать за возможные кадровые перестановки во власти, подчеркнул глава государства в своем влоге из самоизоляции, опубликованном на портале YouTube.

"Многие депутаты получили положительные тесты, в том числе спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук. Всем депутатам, независимо от партии, желаю здоровья. В этом году у парламента еще много работы: это и решение проблемы с Конституционным судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе. А потому никакие вирусы не должны помешать нам это сделать. Поэтому, хотя вы и не любите это слово, но желаю всем депутатам как можно быстрее пойти на поправку", - подчеркнул президент.

Скандальное решение КСУ – что было ранее: