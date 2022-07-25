Зеленский лишил Демченко сразу двух должностей: на новые назначать его не собираются - СМИ

Демченко лишился сразу двух должностей / УНИАН

Уже бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслана Демченко отстранили от еще одной должности. Теперь он не может председательствовать в комитете по вопросам разведки при президенте Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кресло начальника Комитета займет начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По данным издания, Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО "сугубо по личным причинам". Источник издания утверждает, что его не планируют назначать на другие должности.

Следует отметить, что сегодня стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украинская правда сообщает, что в 2010 году Демченко лоббировал "харьковские соглашения", по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, который РФ оккупировала в 2014 году.

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17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Вместо Баканова обязанности главы СБУ пока будет исполнять бывший первый заместитель Василий Малюк, а и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Затем Зеленский объяснил, что причиной такого решения стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что устранение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым. Также эксперт выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".

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