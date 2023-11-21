Зеленский определил условие возвращения украинцев из заграницы

Многие люди боятся возвращаться домой, потому что не уверены, что там они будут в безопасности.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-opredelil-uslovie-vozvrashcheniya-ukraincev-iz-zagranicy-10518589.html Ссылка скопирована

Зеленский озвучил условие возвращения украинцев из заграницы / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com / командование Воздушных Сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение большинства граждан в Украину станет возможным при условии надежной защиты семи-восьми крупнейших городов страны комплексами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило издание The Sun, которое пообщалось с Президентом Украины.

"Если семь-восемь крупнейших городов и их регионы в Украине будут иметь полную и комплексную ПВО, мы вернем большинство наших людей из разных стран, мы вернем их в Украину", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такой шаг позволит украинцам снова активно работать в стране и платить налоги, что в свою очередь будет способствовать закрытию дефицита в бюджете и уменьшит потребность в масштабной финансовой помощи от США и стран Европы.

видео дня

"Помогите Украине с ПВО и в ближайшее время вы не услышите от международных партнеров сообщений о том, что они не могут предоставить Украине такой большой финансовой помощи. Она нам будет не нужна. Мы справимся с этим сами", - отметил Президент Украины.

Зеленский призвал международных партнеров содействовать Украине в создании систем ПВО, обещая, что с такой поддержкой страна сможет самостоятельно решать бюджетные вопросы и не будет нуждаться в большой финансовой помощи от других стран.

ПВО в Украине

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что возможности украинской системы противовоздушного оборонительного направления постоянно расширяются. Однако он определил, что еще не вся страна имеет устойчивую защиту, особенно такие города, как Харьков и Запорожье с прилегающей к ним Донецкой областью, которые остаются уязвимыми.

Как ранее сообщал Главред, Киев прикрывают три радиуса ПВО. Установленные западные комплексы противовоздушного оборонительного направления, превратили столицу в безопасную зону в условиях войны на территории Украины. Сейчас в Киеве действуют несколько систем противовоздушной защиты, охватывая разный радиус действия для обеспечения безопасности города от возможных российских ударов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.