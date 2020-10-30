Зеленский предложил прекратить полномочия всех судей КСУ: опубликован текст законопроекта

"Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" появился на сайте парламента.
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
"Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" был внесен 29 октября, текст документа опубликован на сайте парламента.
Проект закона содержит лишь две статьи:
"Неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства".
В соответствии с первой статьей предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, которые было принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
Кроме того, инициируется возврат редакции закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.
В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.
Соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с "порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ по представлению 47 нардепов не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибег к принятию этого решения.
"Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", – говорится в пояснительной записке.
Отметим, что изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.
Ст. 149 Конституции Украины четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это:
- неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья;
- нарушение требований относительно несовместимости;
- совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями;
- подача заявления об отставке.
Кроме того, ст. 151 Конституции четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.
Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.
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Напомним:
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- В среду, 29 октября, состоялось срочное заседание СНБО, в рамках которого президент Владимир Зеленский заявил о намерении властей восстановить антикоррупционную инфраструктуру в Украине
- Позже было проведено срочное заседание Кабинета министров, на котором приняли решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций украинских чиновников.