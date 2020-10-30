Зеленский предложил прекратить полномочия всех судей КСУ: опубликован текст законопроекта

Конституционный суд Украины / Униан

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

"Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" был внесен 29 октября, текст документа опубликован на сайте парламента.

Проект закона содержит лишь две статьи:

"Неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства".

В соответствии с первой статьей предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, которые было принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Кроме того, инициируется возврат редакции закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

Соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с "порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ по представлению 47 нардепов не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибег к принятию этого решения.

"Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", – говорится в пояснительной записке.

Отметим, что изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

Ст. 149 Конституции Украины четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это:

неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья;

нарушение требований относительно несовместимости;

совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями;

подача заявления об отставке.

Кроме того, ст. 151 Конституции четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.

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Напомним: