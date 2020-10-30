УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский предложил прекратить полномочия всех судей КСУ: опубликован текст законопроекта

30 октября 2020, 07:03

"Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" появился на сайте парламента.

Конституционный суд
Конституционный суд Украины / Униан

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

"Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" был внесен 29 октября, текст документа опубликован на сайте парламента.

Проект закона содержит лишь две статьи:

"Неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства".

В соответствии с первой статьей предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, которые было принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Кроме того, инициируется возврат редакции закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

Соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с "порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ по представлению 47 нардепов не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибег к принятию этого решения.

"Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", – говорится в пояснительной записке.

Отметим, что изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

Ст. 149 Конституции Украины четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это:

  • неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья;
  • нарушение требований относительно несовместимости;
  • совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями;
  • подача заявления об отставке.

Кроме того, ст. 151 Конституции четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.

Читайте такжеРешение КСУ - попытка слить Зеленского

Напомним:

Владимир Зеленский КСУ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский предложил прекратить полномочия всех судей КСУ: опубликован текст законопроекта». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:31
Навальный заявил, что после возвращения в Россию его могут снова отравить
07:19
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
07:13
Вирусолог назвал самые опасные маски для лица Видео
07:03
Зеленский предложил прекратить полномочия всех судей КСУ: опубликован текст законопроекта
06:53
Решение КСУ - попытка слить Зеленского мнение
Реклама
06:32
Эксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России Видео
06:03
Врачи доказали опасность COVID-19 для важного органа человека
05:32
Гороскоп на 2021 год: одному знаку Зодиака запретили быть у трансляторов негатива
05:05
Хелоуин 2020 – всё, что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления Видео
04:26
Кравчук оценил шансы на появление нового формата по возвращению Донбасса Видео
03:49
Тофу: яд или польза для здоровья? Видео
03:44
Лучшие программы для монтирования видео: наш Топ-5
03:06
Холостячка Мишина опубликовала пикантное фото в ванной
02:15
Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность Видео
01:34
Эксперт спрогнозировал, на что пойдет власть Украины ради сохранения безвиза
00:55
Коп убил любовницу, рассказавшую об их сексе его жене
00:52
Вассерман объяснил появление в трусах перед журналистами
00:19
С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников
29 октября, четверг
23:56
Журналисты показали элитное имущество главы внутренней безопасности СБУ Видео
23:28
В Техасе сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами
Реклама
23:05
В Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту Видео
22:56
В Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши
22:30
МИД Украины направил Путину очередную ноту протеста
22:23
Врач призвала не надеяться на коллективный иммунитет от Covid-19 Видео
21:59
От 20 минут до 15 лет: как невероятно восстанавливается тело после последней сигареты Видео
21:56
От осложнений коронавируса скончался еще один мэр Видео
21:50
Азербайджан приблизился к стратегическому городу в Нагорном Карабахе Видео
21:35
Почему нельзя смешивать алкоголь и антибиотики: врач дал ответ Видео
21:32
Названа причина бессимптомного течения опасного коронавируса
21:31
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
21:29
Мининфраструктуры передает 6 украинских дорог в частные руки
21:23
Распространение коронавируса: врач назвала самые опасные места Видео
21:20
У Зеленского обнародовали принятые на СНБО решения Видео
21:03
Муж-пенсионер судьи из КСУ купил квартиру за 13 млн – СМИ Видео
20:59
Кровавая авария: в Германии авто влетело в толпу людей
20:44
Потеря обоняния при коронавирусе: раскрыта плохая новость Видео
20:37
В СНБО заявили о наличии "плана против Украины" Видео
20:33
Кабмин обязал НАПК возобновить работу реестра деклараций Видео
20:27
Посольство США озвучило Зеленскому позицию из-за сворачивания реформ Видео
20:27
Как нарисовать кота: простая инструкция Видео
Реклама
20:04
Ученые ошарашили результатами исследований о температуре тела Видео
19:56
Украина передумала строить Hyperloop
19:44
До конца 2021 года Укрзалізниця разделится на 4 подразделения - Жмак
19:38
Как правильно пить виски: пошаговый гид Видео
19:29
Двое судей КСУ выступили против одиозного решения о декларировании Видео
19:13
Кендалл Дженнер засветила упругие ягодицы в крошечном бикини
19:02
Срочное заседание СНБО по решению КСУ: Зеленский сделал заявление Видео
19:01
Нападение акулы на украинцев в Египте: власти сделали официальное заявление Видео
18:56
Новая коррупционная схема Сывочолого доказывает, насколько он крутой мнение
18:54
Минздрав изменил критерии лечения пациентов с коронавирусом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять