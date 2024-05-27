Зеленский прибыл в Испанию и раскрыл детали предстоящих переговоров: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию для подписания двустороннего соглашения по безопасности и переговоров с премьер-министром страны Педро Санчесом. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Телеграмм канале.
По его словам, переговоры между странами будут касаться дальнейшего развития оборонного сотрудничества, формирования нового пакета военной помощи и обучения украинских военных.
"Впереди у нас два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты", - написал Зеленский.видео дня
Президент Украины подчеркнул, что во время своего визита он встретится с Его Величеством Королем Фелипе VI и проведет встречи с председателями палат и фракций испанского парламента.
Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно
15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.
"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.
На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.
Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.
Гарантии безопасности для Украины - что известно об испанском пакете помощи для Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отправится в рабочий визит в Испанию в понедельник, 27 мая. Планируется, что он встретится с премьер-министром страны Педро Санчесом. Согласно информации на сайте испанского правительства, их встреча состоится в Мадриде в официальной резиденции главы правительства Манклоа в 12:00 по местному времени, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.
Испания планирует предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 1,129 миллиарда евро. Об этом объявят во время визита президента Украины в Мадрид. По информации El Pais со ссылкой на источники, эта сумма станет крупнейшей в истории испанской военной помощи любой стране, в том числе и Украине.
Также, во время визита в Литву 11 апреля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Латвией.
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