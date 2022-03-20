Зеленский признался, как его дети узнали о войне и боятся за жизнь отца

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский признался, как его дети реагируют на войну в Украине.

По его словам, он сначала им не говорил ничего открыто.

"К счастью, мы не должны ничего объяснять нашим детям. К счастью, они имеют доступ к видео и новостям. Я смотрю, чтобы их доступ к этим видео был открыт, они имеют доступ к ним", – заявил президент в интервью CNN.

У Владимира и Елены Зеленских есть сын и дочь. Глава государства подчеркнул, что детям нельзя запрещать просматривать какие-либо видео того, что сделала Россия.

"Мой сын должен это знать, потому что пока мой сын жив, это значит, что какой-то украинский военный за это отдает свою жизнь. Мои дети гордятся Украиной, очень гордятся. Они питают искреннюю надежду на нашу победу", – сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключает любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности.

В интервью CNN президент заявил, что не допустит отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.

По его словам, есть компромиссы, к которым Украина не может быть готова как независимое государство.

Переговоры России и Украины

19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России относительно войны могут длиться несколько недель. Однако есть признаки того, что позиция Москвы в переговорах "стала адекватнее".

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры по урегулированию конфликта с Украиной для того, чтобы провести перегруппировку войск. По ее словам, страна, которая настроена на диалог, не будет бомбить мирное население без разбора в день диалога. Трасс отметила, что нет ни одного серьезного вывода российских войск с территории украинского государства или же весомых предложений.

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