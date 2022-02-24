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Зеленский призвал россиян одуматься: полное видео

24 февраля 2022, 01:16

Часть сегодняшнего обращения Зеленский произнес на русском, эмоционально обращаясь к гражданам РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам Украины и России. В первой части обращения, адресованной согражданам, президент рассказал о том, что было сделано сегодня для укрепления обороноспособности государства - введение санкций против РФ западными странами и Японией, введение чрезвычайного положения, изменение законодательства о финансировании обороны государства и пр.

Читайте такжеБайден предупредил Зеленского, что Россия атакует Украину в течение 48 часов - иноСМИВторую часть обращения Зеленский произнес на русском, эмоционально обращаясь к гражданам РФ. Среди прочего он посетовал на игнорирование его попыток переговоров с Владимиром Путиным.

"Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат - тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский.

"Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, а не спины. (...) С вами [гражданами России] нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед, на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, говорит сегодня весь мир", - заявил президент.

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Россия вводит войска на Донбасс

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР". С Пушилиным и Пасечником были подписаны "договора о дружбе". В тот же вечер Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

22 февраля Федеральное собрание РФ (Госдума и Совфед, две палаты российского парламента) ратифицировало "договора о дружбе" между Россией и "ЛДНР". Путин подписал документы о ратификации.

Далее Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину использовать российские войска за границей. Речь идет о запуске военных подразделений на оккупированный Донбасс.

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Владимир Зеленский
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