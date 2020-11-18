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Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ: о чем говорили

18 ноября 2020, 00:59

Зеленский обсудил с главой МВФ приезд миссии фонда в Украину.

Зеленский поговорил с главой МВФ / president.gov.ua

​Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном режиме с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год.

Как сообщает Офис президента, во время общения с главой МВФ Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все структурные маяки, необходимые для пересмотра программы с МВФ.

"Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до $2,1 млрд, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства", - отметил Зеленский.

Также в разговоре обсудили важность принятия сбалансированного бюджета Украины на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

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"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня как никогда в Украине сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры.

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При этом Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ.

Скандальное решение КСУ - о чем ранее сообщал Главред:

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