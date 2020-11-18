Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ: о чем говорили

Зеленский поговорил с главой МВФ / president.gov.ua

​Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном режиме с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год.

Как сообщает Офис президента, во время общения с главой МВФ Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все структурные маяки, необходимые для пересмотра программы с МВФ.

"Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до $2,1 млрд, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства", - отметил Зеленский.

Также в разговоре обсудили важность принятия сбалансированного бюджета Украины на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

Читайте такжеВ МВФ отреагировали на резонансное решение КСУ по декларациям

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня как никогда в Украине сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры.

Читайте такжеВ Минфине ответили, когда стоит ждать транш от МВФ для Украины

При этом Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ.



Скандальное решение КСУ - о чем ранее сообщал Главред: