Жевал пакет с сахаром: в Одессе мать закрыла 3-летнего малыша на несколько дней

Ребенок находился один в квартире несколько суток / Фото: скриншот из видео

В Одессе женщина закрыла в квартире 3-летнего ребенка и ушла на несколько дней, а соседи заподозрили неладное и вызвали полицию, поскольку у них начала капать вода с потолка.

Как сообщает 24 канал, правоохранители пробили во входной двери дыру, чтобы извлечь из помещения малыша.

По словам очевидцев, ребенок был грядным, в ссадинах и очень голодным – он под кроватью жевал пакет с сахаром.

"В квартире была антисанитария, не было еды. Это самое страшное, что увидели работники правоохранительных органов и соцслужбы – ребенок был грязный, ходил в туалет туда, где мог ходить", – сказала руководитель службы по делам детей горсовета Одессы Юлия Никандрова.

Ребенок в поисках еды и воды открыл кран в квартире и затопил соседей, что и спасло его от голодной смерти.

"Мой ребенок спал и на него капала вода. Мы поднялись, никого не было. Вода текла из шланга в душе, малый под кроватью лежал сам", - рассказала соседка.

По словам местных жителей, мама мальчика находится на пятом месяце беременности – это будет ее третий ребенок. Женщина часто злоупотребляет алкогольными напитками, за старшей дочерью присматривает бабушка.

В квартире бегали тараканы / Фото: скриншот из видео

"Она могла его оставить 8-месячного, положить подушку, приложить бутылочку. Ребенок все время оставался один. Было такое, что он мог голый выбежать и бегать здесь по улице", – отметила соседка Елена.

Мальчика по имени Вова поместили в детский дом. Суд состоится через месяц – это время дали его матери на то, чтобы навести порядок в квартире и найти постоянную работу.

"Конечно, сразу приняли решение забрать ребенка и поместить в детский дом, ведь угроза жизни была. Вчера так называемая мама явилась в службу и требовала вернуть ребенка. По информации правоохранителей, она употребляет наркотики", – рассказали одесские чиновники.

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