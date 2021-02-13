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Журналистам каналов 112 Украина, Zik и NewsOne аннулировали аккредитацию в Раду - СМИ

13 февраля 2021, 09:03

В Верховную Раду Украины больше не смогут попасть журналисты трех телеканалов, против которых были введены санкции на 5 лет. Их аккредитацию аннулировали.

Верховная Рада
Журналистам каналов 112 Украина, Zik и NewsOne аннулировали аккредитацию в Раду / УНИАН

Всем журналистам телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne, которые попали под санкции СНБО в Украине, аннулировали аккредитацию в Верховную Раду.

О том, что аккредитации журналистов заблокированных телеканалов, которые связываюи с Виктором Медведчуком, больше недействительны, сообщает издание Страна со ссылкой на источник.

Отметим, накануне народные депутаты предложили временно остановить аккредитацию для работы в Верховной Раде журналистов телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne. В парламенте зарегистрирован соответствующий проект постановления о применении ограничительных мер в отношении запрещенных каналов.

Среди авторов проекта многие депутаты из фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, из фракции Голос - Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская из группы За будущее - Игорь Гузь.

Санкции против телеканалов – о чем сообщалось ранее:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • 5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма.

Верховная Рада ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины
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