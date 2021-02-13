Журналистам каналов 112 Украина, Zik и NewsOne аннулировали аккредитацию в Раду - СМИ

Журналистам каналов 112 Украина, Zik и NewsOne аннулировали аккредитацию в Раду / УНИАН

Всем журналистам телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne, которые попали под санкции СНБО в Украине, аннулировали аккредитацию в Верховную Раду.

О том, что аккредитации журналистов заблокированных телеканалов, которые связываюи с Виктором Медведчуком, больше недействительны, сообщает издание Страна со ссылкой на источник.

Отметим, накануне народные депутаты предложили временно остановить аккредитацию для работы в Верховной Раде журналистов телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne. В парламенте зарегистрирован соответствующий проект постановления о применении ограничительных мер в отношении запрещенных каналов.

Среди авторов проекта многие депутаты из фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, из фракции Голос - Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская из группы За будущее - Игорь Гузь.

Санкции против телеканалов – о чем сообщалось ранее: