УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Журналисты показали элитное имущество главы внутренней безопасности СБУ

29 октября 2020, 23:56

Семья силовика живет шикарно.

Элитное жилье Андрея Наумова / Фото: Схемы

Семья начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова недавно стала владелицей трехкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе в центре Киева, причем осуществила покупку в четыре раза дешевле рыночных цен.

Как сообщают журналисты программы расследований Схемы в рамках сюжета "Тайный кадр СБУ: Alter Ego Наумова", часть элитного имущества силовик оформил на мать.

По сведениям журналистов, чиновник СБУ лично пользуется имуществом, которое записано на родственников. Уточняется, что информация о нем относится к категории "с ограниченным доступом".

Источники в Министерстве юстиции сообщили журналистам, что Наумов летом 2019 года передал матери права на 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров в жилом комплексе Alter Ego в Печерском районе Киева. Она приобрела эти документы за 1 191 300 гривен. Однако апартаменты такой площадью согласно ценам от застройщика в 2019-2020 годах в этом ЖК стоят от почти 4,5 млн гривен до 5,5 млн.

"То есть Ирине Наумовой жилье в Alter Ego обошлось минимум в 4 раза дешевле. Могла ли она самостоятельно приобрести дорогостоящее имущество? Согласно реестру юридических лиц, своего бизнеса она уже более 10 лет как не имеет, из соцсетей видно, что женщина занимается ремонтом кукол", - говорится в расследовании.

Журналисты зафиксировали, что Наумов пользуется этой квартирой. Съемочная группа несколько раз замечала Mercedes с номерами прикрытия, который заезжал и выезжал из подземного паркинга ЖК.

Также авторы сюжета обнаружили элитный дом в Киевской области, который записан на мать Наумова.

Журналисты проанализировали, какие высокопоставленные гости пришли на свадьбу пасынка народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука, сына от первого брака его жены Оксаны Марченко.

Телеведущая, жена народного депутата и кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко – купила российскую компанию НЗНП Инжиниринг, которая занимается строительством, инженерными работами и проектированием.

Сейчас вы просматриваете новость «Журналисты показали элитное имущество главы внутренней безопасности СБУ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:56
Журналисты показали элитное имущество главы внутренней безопасности СБУ
23:28
В Техасе сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами
23:05
В Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту Видео
22:56
В Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши
22:30
МИД Украины направил Путину очередную ноту протеста
Реклама
22:23
Врач призвала не надеяться на коллективный иммунитет от Covid-19 Видео
21:59
От 20 минут до 15 лет: как невероятно восстанавливается тело после последней сигареты Видео
21:56
От осложнений коронавируса скончался еще один мэр Видео
21:50
Азербайджан приблизился к стратегическому городу в Нагорном Карабахе Видео
21:35
Почему нельзя смешивать алкоголь и антибиотики: врач дал ответ Видео
21:32
Названа причина бессимптомного течения опасного коронавируса
21:31
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
21:29
Мининфраструктуры передает 6 украинских дорог в частные руки
21:23
Распространение коронавируса: врач назвала самые опасные места Видео
21:20
У Зеленского обнародовали принятые на СНБО решения Видео
21:03
Муж-пенсионер судьи из КСУ купил квартиру за 13 млн – СМИ Видео
20:59
Кровавая авария: в Германии авто влетело в толпу людей
20:44
Потеря обоняния при коронавирусе: раскрыта плохая новость Видео
20:37
В СНБО заявили о наличии "плана против Украины" Видео
20:33
Кабмин обязал НАПК возобновить работу реестра деклараций Видео
Реклама
20:27
Посольство США озвучило Зеленскому позицию из-за сворачивания реформ Видео
20:27
Как нарисовать кота: простая инструкция Видео
20:04
Ученые ошарашили результатами исследований о температуре тела Видео
19:56
Украина передумала строить Hyperloop
19:44
До конца 2021 года Укрзалізниця разделится на 4 подразделения - Жмак
19:38
Как правильно пить виски: пошаговый гид Видео
19:33
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:29
Двое судей КСУ выступили против одиозного решения о декларировании Видео
19:13
Кендалл Дженнер засветила упругие ягодицы в крошечном бикини
19:02
Срочное заседание СНБО по решению КСУ: Зеленский сделал заявление Видео
19:01
Нападение акулы на украинцев в Египте: власти сделали официальное заявление Видео
18:56
Новая коррупционная схема Сывочолого доказывает, насколько он крутой мнение
18:54
Минздрав изменил критерии лечения пациентов с коронавирусом
18:43
Скандальное решение КСУ: Зеленский отреагировал на заявление ЕС Видео
18:30
Как улучшить зрение: 9 эффективных способов Видео
18:25
Укргазбанк оплачивает услуги сомнительных юридических фирм по завышенной цене — СМИ
18:15
Минфин выплатил миллионные долги за бывший завод Порошенко
18:10
Белорусов перестали пускать в страну после заявлений Лукашенко​​ - СМИ
17:56
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
17:54
Бизнес призвал Шмыгаля не поддерживать тарифную инициативу Буславец - нардеп
Реклама
17:44
Мусульмане имеют право убить миллионы французов – экс-премьер-министр Малайзии Видео
17:35
Кабмин разрешил полиции штрафовать евробляхи на месте остановки
17:30
Комаровский объяснил, в каких случаях ПЦР-тесты дают неправильные результаты Видео
17:20
Demon's Souls — новые подробности одного из главных эксклюзивов PS5 Видео
16:55
В Европе нашли новый "аграрный" штамм коронавируса
16:48
Жутко прекрасный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео Видео
16:30
В Минздраве рассказали, почему отдали 62 млн для онкобольных на дороги​ Видео
16:29
Как лечить грипп и облегчить симптомы: 9 способов Видео
16:22
Решение КСУ по антикоррупционным законам: Разумков раскрыл планы Рады Видео
15:58
У Шмыгаля отреагировали на информацию о заражении премьера COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять