Журналисты показали элитное имущество главы внутренней безопасности СБУ

Элитное жилье Андрея Наумова / Фото: Схемы

Семья начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова недавно стала владелицей трехкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе в центре Киева, причем осуществила покупку в четыре раза дешевле рыночных цен.

Как сообщают журналисты программы расследований Схемы в рамках сюжета "Тайный кадр СБУ: Alter Ego Наумова", часть элитного имущества силовик оформил на мать.

По сведениям журналистов, чиновник СБУ лично пользуется имуществом, которое записано на родственников. Уточняется, что информация о нем относится к категории "с ограниченным доступом".

Источники в Министерстве юстиции сообщили журналистам, что Наумов летом 2019 года передал матери права на 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров в жилом комплексе Alter Ego в Печерском районе Киева. Она приобрела эти документы за 1 191 300 гривен. Однако апартаменты такой площадью согласно ценам от застройщика в 2019-2020 годах в этом ЖК стоят от почти 4,5 млн гривен до 5,5 млн.

"То есть Ирине Наумовой жилье в Alter Ego обошлось минимум в 4 раза дешевле. Могла ли она самостоятельно приобрести дорогостоящее имущество? Согласно реестру юридических лиц, своего бизнеса она уже более 10 лет как не имеет, из соцсетей видно, что женщина занимается ремонтом кукол", - говорится в расследовании.

Журналисты зафиксировали, что Наумов пользуется этой квартирой. Съемочная группа несколько раз замечала Mercedes с номерами прикрытия, который заезжал и выезжал из подземного паркинга ЖК.

Также авторы сюжета обнаружили элитный дом в Киевской области, который записан на мать Наумова.

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