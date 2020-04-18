"Вычислим подонков": у Авакова назвали неожиданную версию масштабных пожаров под Киевом

Пожар в Киевской области / dsns.gov.ua

Причиной бушующих в Киевской области пожаров может быть диверсия, заявил советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк.

"В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области может быть результатом спланированной диверсии. Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра", - написал он в своем Facebook.

По мнению советника Авакова, цель заказчиков и организаторов – попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса".

"Мы выясним, вычислим и найдем тех подонков, которые вероятно осуществляли эту масштабную провокацию", - добавил Шкиряк.

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Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре рассказали о том, что в Киеве в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, и ожидать в ближайшие дни улучшения ситуации не стоит.