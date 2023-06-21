ВСУ продвинулись на Луганщине и закрепляются на занятых позициях - Минобороны

Вооруженные силы Украины успешно наступали на Луганщине - воины закрепились на занятых позициях.

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ВСУ имеют успехи на Луганщине / коллаж: Главред, фото: Армияинформ, Генштаб ВСУ

ВСУ провели успешные наступательные действия в Луганской области. Украинские бойцы закрепляются на занятых рубежах. Тяжелые бои продолжаются на нескольких направлениях.

"На направлении Белогоровка - Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Украинские силы обороны продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области, подчеркнула Маляр.

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Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По словам Маляр, на востоке ВСУ крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.

"Восток остается основным направлением наступления противника. Цель - выйти на границы Донецкой и Луганской областей", - добавила заместитель министра обороны.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.

На юге наступают ВСУ. Анна Маляр подчеркнула, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

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