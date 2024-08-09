Еще одна "народная республика": эксперт объяснил планы РФ по странам Балтии

За последние три года угроза войны РФ и НАТО растет. Ни для кого не секрет, что следующей целью после Украины могут стать страны Балтии.

https://glavred.info/war/eshche-odna-narodnaya-respublika-ekspert-obyasnil-plany-rf-po-stranam-baltii-10587050.html Ссылка скопирована

Следующим ударом РФ могут стать страны Балтии / Коллаж: Главред, фото: pexels, glavred.info

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде высказал мнение, насколько большой угрозой для этих стран является вторжение Кремля.

Эксперт не отрицает тот факт, что, если бы у Путина удалось получить результат, то для Литвы, Латвии и Эстонии существовала бы серьезная опасность. Вплоть до создания чего-то вроде "Нарвской народной республики".

"Если бы с Украиной у России все получилось, то страны Балтии были бы следующими. Возможно, была бы "Нарвская народная республика" или что-то вблизи Сувалкского коридора. Но пока Украина не сломалась, пока Путин увяз на украинском фронте, ничего серьезного там не произойдет. Хотя у него есть желание прощупать на прочность 5 ст. Устава Альянса", - говорит политолог. видео дня

Андрей Золотарев напоминает, что уже были прецеденты, например, когда Индия возвращала Гоа.

"Это была португальская колония, конституционно она была закреплена как территория Португалии. Но, тем не менее, индийская армия и флот военным путем осуществили почти бескровную операцию по захвату Гоа. И никаких шагов со стороны НАТО не было", - заявляет Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Также директор аналитического центра "Третий сектор" приводит и другой пример - когда у Нидерландов был конфликт с Индонезией, НАТО даже не почесалось.

"Так же было, когда едва не столкнулись два члена НАТО - Греция и Турция - во время Кипрского кризиса. У нас многие абсолютизируют НАТО, но внутри Альянса очень большие проблемы. Единственный вопрос - не станут ли страны Балтии тем полигоном, где будет испытываться НАТО на прочность".

Впрочем, как заключает Андрей Золотарев, пока держится Украина, страны Балтии и Польша могут спать спокойно.

Андрей Золотарев - последние новости

Ранее эксперт Золотарев также высказал мнение, что пока что Путину ничего не угрожает, он за год еще больше зацементировал систему в РФ. Политолог убежден, что в ближайшее время не стоит рассчитывать что в РФ созреет заговор и Путина устранят.

Также эксперт назвал цель Путина в Украине до конца 2024 года. Золотарев предупреждает, что российский диктатор Владимир Путин хочет оккупировать Донбасс до конца этого года, чтобы иметь серьезную позицию за столом переговоров.

Кроме этого, политолог объяснил инфантильность Залужного. Золотарев заявил, что многих военных задело молчание экс-главкома - Залужный, как политик, должен был бы объяснить причину своего комиссования.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред