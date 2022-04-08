Известный миллионер навел огонь ВСУ на свой дом под Киевом для уничтожения орков

/ Facebook.com/stavnitser

В Киевской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских оккупантов, которые расположились на территории частного дома известного бизнесмена Андрея Ставницера.

Как рассказал он в своем Facebook, о том, что орки расположились в его доме на Киевщине он узнал по камерам набляюдения.

Ставницер подчеркнул, что следил за камерами наблюдения и заметил, как оккупанты начинают базироваться в его доме.

По его словам, он передал данные о захватчиках ВСУ, а те огнем накрыли захватчиков.

Добавим, что на опубликованных кадрах запечатлена установка Град оккупантов РФ на фоне дома Ставницера.

/ Facebook.com/stavnitser

"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное – спасти как можно больше жизней", – написал бизнесмен.

/ Facebook.com/stavnitser

Отметим, что Ставницер входит в ТОП-100 богатейших украинцев по версии журнала Forbes (2021 год) с капиталом в 215 млн долларов.

Напомним, ранее ранее сообщалось о том, что российские оккупанты убили в Буче Киевской области бывшего народного депутата, известного миллионера Александра Ржавского.

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