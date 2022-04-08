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Отказался налить водку: в Буче оккупанты убили бывшего нардепа-миллионера

8 апреля 2022, 19:35

Погибший никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и категорически не верил в вооруженное вторжение России в Украину.

Александр Ржавский

Российские оккупанты убили в Буче Киевской области бывшего народного депутата, известного миллионера Александра Ржавского.

Как рассказал в Facebook главный ректор газеты Факты Александр Швец, Ржавский был известным бизнесменом, бывшим народным депутатом и кандидатом в президенты Украины на выборах 1999 года.

Журналист говорит, что погибший никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и категорически не верил в вооруженное вторжение России в Украину.

"В середине февраля говорил о гуманности россиян: "Разве сегодня мы ожидаем такую же форму оккупации?! Почему РФ не поступала, как фашисты, в аннексированном Крыму?", - рассказывает главред Фактов.

По его словам, когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык.

"Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В его же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему своё истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался", - добавил Швец.

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Зверства оккупантов в Буче

После бегства российских оккупантов из Киевской области в городе Буча к северо-западу от Киева обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом-застенок, где расстреливали мирных жителей.

Российская Федерация отрицает вину за зверства в городе, назвав это провокацией. Тела, по версии россиян, подбросили после отступления оккупационных войск. В то же время, многочисленные спутниковые снимки свидетельствуют, что мирных людей убивали именно оккупанты, а тела лежали на улицах неделями.

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Буча война России и Украины
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