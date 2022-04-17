Контратака ВСУ: в Харьковской области освободили несколько населенных пунктов

Украинские военные освободили Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки

Украинские военные провели несколько успешных операций в Харьковской области.

Удалось освободить Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки, говорится в Telegram-канале председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Во время контрнаступления украинские защитники освободили ряд городов, а в районе села Малая Рогань - продвинулись дальше на восток.

Военные эффективно сдерживают оккупантов на других направлениях от Харькова. На днях было уничтожено 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники.

"Все попытки врага захватить Харьков были и будут тщетными и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов. Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились", - пишет Синегубов.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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