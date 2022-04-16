Крейсер "Москва" был воздушной защитой РФ: обстрел городов Украины – это месть Кремля – Арестович

Российский корабль был оборудован мощной системой ПВО, речь идет о 64 ракетных комплексах, сказал Алексей Арестович.
РФ пытается мстить за потопление крейсера "Москва" и поэтому увеличила число ракетных ударов по городам Украины. Направление таких ударов не связано с наступлением оккупантов. Важность сокрушения корабля заключается в том, что он осуществлял воздушную защиту России, на нем была мощная ПВО в 64 ракетных комплекса. Теперь российские власти, которые не могут организовать мобилизацию, думают, как продать поражение. Ожидается наступление на Донбассе, однако россияне сталкиваются с проблемой начала атаки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
В эфире 24 канала он рассказал о том, что россияне увеличили количество ракетных ударов по украинским городам в отместку за потопление "Москвы". Атаки не связаны с наступлением оккупантов.
Читайте такжеНептун держит в страхе флот РФ: в США оценили потопление ВСУ крейсера Москва"Это попытка мести за Москву, которую потопили украинские ракеты. Это такой ответ. Они пытались ударить по заводу, имеющему отношение к строительству ракет "Нептун", - считает Арестович.
По его словам, корабль был координатором и, по сути, осуществлял воздушную защиту России. На крейсере базировались 64 зенитно-ракетных комплекса.
"Это было мощное ПВО, прикрывавшее российские войска на южном направлении. Он уменьшал возможность для действия нашей авиации. По стоимости Москва – это как танковая дивизия пошла ко дну", - отметил чиновник.
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Спикер Банковой добавил, что Россия понесла серьезные политические и символические потери, которые крайне важны в этой войне.
"Ведь ВСУ утопили "Москву", а раньше он назывался "Слава". То есть мы утопили и славу и москву украинским трезубцем "Нептуном". Это знак нашей победы", - говорит Арестович.
Вследствие этого Кремль столкнулся с проблемами – произошел слом общественного договора в России. Возникла проблема в мобилизации, но Москва не может ее объявить. Теперь они ищут возможность продать поражение.Читайте такжеГлавная роль для крейсера Москва в захвате Одессы: СМИ узнали о разбитых ВСУ планах РФ
"Теперь встал вопрос о мобилизации, и все опросы показывают, что россияне не хотят воевать. И сейчас внутренняя проблема москвы - как продать поражение", - объяснил Арестович.
Также он уточнил, что наступление на Донбасс проходит уже 9 суток. Для крупного прорыва россиянам не хватает сил. Мешают, в том числе, и погодные условия.
"Все ждут внезапного и масштабного введения российских сил в бой, но обстановка там (на Донбассе) не позволяет этого сделать. К тому же там дожди, и это мешает оккупантам", - подчеркнул Алексей Арестович.
Война Украины и России за Донбасс
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что Россия намерена взять в кольцо ВСУ на Донбассе. Впрочем, министр убежден в успешном отражении российской оккупационной атаки. Однако для этого украинским силам нужно наступательное вооружение.
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия в ходе войны пытается уничтожить украинскую нацию. По мнению гаранта, оккупанты осуществят попытку окружения 44-тысячной группировки ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Захватчики будут стремиться полностью оккупировать регион.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что наступление России на Донбассе может начаться после того, как закончатся дожди. Оккупанты стянули в регион десятки тысяч воинского контингента и сотни единиц военной техники. Действия указывают на готовность к атаке.
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