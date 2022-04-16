Крейсер "Москва" был воздушной защитой РФ: обстрел городов Украины – это месть Кремля – Арестович

Сокрушение корабля Москва - это знак победы Украины, - Арестович / УНИАН

РФ пытается мстить за потопление крейсера "Москва" и поэтому увеличила число ракетных ударов по городам Украины. Направление таких ударов не связано с наступлением оккупантов. Важность сокрушения корабля заключается в том, что он осуществлял воздушную защиту России, на нем была мощная ПВО в 64 ракетных комплекса. Теперь российские власти, которые не могут организовать мобилизацию, думают, как продать поражение. Ожидается наступление на Донбассе, однако россияне сталкиваются с проблемой начала атаки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что россияне увеличили количество ракетных ударов по украинским городам в отместку за потопление "Москвы". Атаки не связаны с наступлением оккупантов.

Читайте такжеНептун держит в страхе флот РФ: в США оценили потопление ВСУ крейсера Москва"Это попытка мести за Москву, которую потопили украинские ракеты. Это такой ответ. Они пытались ударить по заводу, имеющему отношение к строительству ракет "Нептун", - считает Арестович.

По его словам, корабль был координатором и, по сути, осуществлял воздушную защиту России. На крейсере базировались 64 зенитно-ракетных комплекса.

"Это было мощное ПВО, прикрывавшее российские войска на южном направлении. Он уменьшал возможность для действия нашей авиации. По стоимости Москва – это как танковая дивизия пошла ко дну", - отметил чиновник.

Смотрите видео Главред – россияне отказываются воевать за Россию против Украины

Спикер Банковой добавил, что Россия понесла серьезные политические и символические потери, которые крайне важны в этой войне.

"Ведь ВСУ утопили "Москву", а раньше он назывался "Слава". То есть мы утопили и славу и москву украинским трезубцем "Нептуном". Это знак нашей победы", - говорит Арестович.

Вследствие этого Кремль столкнулся с проблемами – произошел слом общественного договора в России. Возникла проблема в мобилизации, но Москва не может ее объявить. Теперь они ищут возможность продать поражение.Читайте такжеГлавная роль для крейсера Москва в захвате Одессы: СМИ узнали о разбитых ВСУ планах РФ

"Теперь встал вопрос о мобилизации, и все опросы показывают, что россияне не хотят воевать. И сейчас внутренняя проблема москвы - как продать поражение", - объяснил Арестович.

Также он уточнил, что наступление на Донбасс проходит уже 9 суток. Для крупного прорыва россиянам не хватает сил. Мешают, в том числе, и погодные условия.

"Все ждут внезапного и масштабного введения российских сил в бой, но обстановка там (на Донбассе) не позволяет этого сделать. К тому же там дожди, и это мешает оккупантам", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война Украины и России за Донбасс

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что Россия намерена взять в кольцо ВСУ на Донбассе. Впрочем, министр убежден в успешном отражении российской оккупационной атаки. Однако для этого украинским силам нужно наступательное вооружение.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия в ходе войны пытается уничтожить украинскую нацию. По мнению гаранта, оккупанты осуществят попытку окружения 44-тысячной группировки ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Захватчики будут стремиться полностью оккупировать регион.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что наступление России на Донбассе может начаться после того, как закончатся дожди. Оккупанты стянули в регион десятки тысяч воинского контингента и сотни единиц военной техники. Действия указывают на готовность к атаке.

Главред рекомендует: