УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Крейсер "Москва" был воздушной защитой РФ: обстрел городов Украины – это месть Кремля – Арестович

16 апреля 2022, 21:25

Российский корабль был оборудован мощной системой ПВО, речь идет о 64 ракетных комплексах, сказал Алексей Арестович.

Арестович
Сокрушение корабля Москва - это знак победы Украины, - Арестович / УНИАН

РФ пытается мстить за потопление крейсера "Москва" и поэтому увеличила число ракетных ударов по городам Украины. Направление таких ударов не связано с наступлением оккупантов. Важность сокрушения корабля заключается в том, что он осуществлял воздушную защиту России, на нем была мощная ПВО в 64 ракетных комплекса. Теперь российские власти, которые не могут организовать мобилизацию, думают, как продать поражение. Ожидается наступление на Донбассе, однако россияне сталкиваются с проблемой начала атаки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что россияне увеличили количество ракетных ударов по украинским городам в отместку за потопление "Москвы". Атаки не связаны с наступлением оккупантов.

Читайте такжеНептун держит в страхе флот РФ: в США оценили потопление ВСУ крейсера Москва"Это попытка мести за Москву, которую потопили украинские ракеты. Это такой ответ. Они пытались ударить по заводу, имеющему отношение к строительству ракет "Нептун", - считает Арестович.

По его словам, корабль был координатором и, по сути, осуществлял воздушную защиту России. На крейсере базировались 64 зенитно-ракетных комплекса.

"Это было мощное ПВО, прикрывавшее российские войска на южном направлении. Он уменьшал возможность для действия нашей авиации. По стоимости Москва – это как танковая дивизия пошла ко дну", - отметил чиновник.

Смотрите видео Главред – россияне отказываются воевать за Россию против Украины

Спикер Банковой добавил, что Россия понесла серьезные политические и символические потери, которые крайне важны в этой войне.

"Ведь ВСУ утопили "Москву", а раньше он назывался "Слава". То есть мы утопили и славу и москву украинским трезубцем "Нептуном". Это знак нашей победы", - говорит Арестович.

Вследствие этого Кремль столкнулся с проблемами – произошел слом общественного договора в России. Возникла проблема в мобилизации, но Москва не может ее объявить. Теперь они ищут возможность продать поражение.Читайте такжеГлавная роль для крейсера Москва в захвате Одессы: СМИ узнали о разбитых ВСУ планах РФ

"Теперь встал вопрос о мобилизации, и все опросы показывают, что россияне не хотят воевать. И сейчас внутренняя проблема москвы - как продать поражение", - объяснил Арестович.

Также он уточнил, что наступление на Донбасс проходит уже 9 суток. Для крупного прорыва россиянам не хватает сил. Мешают, в том числе, и погодные условия.

"Все ждут внезапного и масштабного введения российских сил в бой, но обстановка там (на Донбассе) не позволяет этого сделать. К тому же там дожди, и это мешает оккупантам", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война Украины и России за Донбасс

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что Россия намерена взять в кольцо ВСУ на Донбассе. Впрочем, министр убежден в успешном отражении российской оккупационной атаки. Однако для этого украинским силам нужно наступательное вооружение.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия в ходе войны пытается уничтожить украинскую нацию. По мнению гаранта, оккупанты осуществят попытку окружения 44-тысячной группировки ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Захватчики будут стремиться полностью оккупировать регион.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что наступление России на Донбассе может начаться после того, как закончатся дожди. Оккупанты стянули в регион десятки тысяч воинского контингента и сотни единиц военной техники. Действия указывают на готовность к атаке.

Главред рекомендует:

viber
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2022: Львам – вещие сны, Девам – разочарование, Весам – ревностьГороскоп на сегодня, 16 апреля 2022: Львам – вещие сны, Девам – разочарование, Весам – ревность Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачуПолнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встречаГороскоп на сегодня, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встреча Даже круче Bayraktar: ударные дроны армии США MQ-9 Reaper поступят на вооружение УкраиныДаже круче Bayraktar: ударные дроны армии США MQ-9 Reaper поступят на вооружение Украины
Поддержите Главред

Последние новости

21:53

Зеленский озвучил главные условия на переговорах с Россией

21:34

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в бедуВидео

21:31

"Есть, попал": морпехи сожгли танк РФ Стугной и отправили в ад экипаж рашистовВидео

21:25

Крейсер "Москва" был воздушной защитой РФ: обстрел городов Украины – это месть Кремля – АрестовичВидео

21:02

Гороскоп для Мариуполя: астролог рассказала об ожесточенных боях и назвала дату освобождения городаВидео

Реклама
20:47

"Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой": Полякова жестко обратилась к КиркоровуВидео

20:41

Медведчук согласился на обмен: Марченко срочно обратилась к куму Путину

20:37

Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"

20:24

Оркам с Кавказа устроили огненную ловушку: морпехи "покрошили" оккупантов на ДонбассеВидео

20:05

"Минимум три года": эксперт назвал сроки прекращения войны в Украине и озвучил решающую датуВидео

19:55

Рашисты пошли на штурм: враг собирает ударный кулак для атаки на Донбассе – ГенштабВидео

19:23

Почему России не удалось подавить Украину в одно касаниемнение

19:17

Без возможности внесения залога: суд отправил Медведчука под арестВидео

19:16

Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на ЧерниговщинеФотоВидео

19:12

Ксения Мишина "выпорола" Лукашенко в стиле Лидии Шефер: "Был отправлен сбывать свою шкуру Путину"Видео

19:11

Сценарий Донецка и Луганска: оккупанты РФ в мае планируют на Херсонщине "референдум" по "ХНР"Видео

19:10

"Русская армия пришла к нам в дом специально": Усик рассказала, что оккупанты наделали в их домеВидео

18:46

Копейка к копейке: названы знаки, которые имеют больше всего шансов разбогатеть

18:44

Готовность тракторных войск: в Финляндии высмеяли ядерную угрозу РФВидео

18:23

Задержание Медведчука: Зеленский рассказал, на кого могут обменять кума ПутинаВидео

Реклама
18:08

Надо не ждать ядерного удара от РФ, а бить по ее экономике, чтобы и мыслей таких не было – ЗеленскийВидео

18:05

Эксперт пояснил, возможно ли заранее узнать о подготовке Путиным ядерного удара по Украине

17:59

После разоблачения преступлений армии Путина переговоры с РФ зашли в тупик - ЗеленскийВидео

17:51

"Это ерунда": в Чехии жестко ответили на ложь и угрозы РФ из-за поставок оружия УкраинеВидео

17:47

Украины и Россия могут подписать два документа: Зеленский раскрыл подробностиВидео

17:35

"Братские народы" для Папы Римского, или Как Украину в Ватикане принуждают к миру с Россиеймнение

17:28

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

17:27

Алексей Арестович. Как работает механизм "зрады"Видеоблоги

17:23

Требуют сдачи украинских военных: Зеленский признался, что на самом деле происходит в МариуполеВидео

17:20

Груз 200 для Питера: ВСУ ликвидировали генерал-майора, замкомандующего 8-й армией РФВидео

17:14

Битва на Донбассе может разразиться в ближайшие дни: США ускорят поставки боеприпасов для ВСУВидео

17:05

Экс-глава МИД назвал два фактора, из-за которых Кремль обречен проиграть в войнеВидео

16:55

"Он очень жестокий был": женщина рассказала, как ее зверски изнасиловал 19-летний оккупантВидео

16:49

ФСБ задержала боевика Басурина за срыв планов химатаки в Мариуполе - ГУРВидео

16:43

Житомирская трасса: мост возле Стоянки вскоре откроют, в ОП показали видео

16:20

Нептун держит в страхе флот РФ: в США оценили потопление ВСУ крейсера МоскваВидео

16:13

Вкуснейший хлеб без выпечки на Пасху 2022 с секретной начинкой: удивительно простой рецептВидео

16:12

Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику

15:55

Армия Украины крушит позиции оккупантов РФ: массовые удары помогает наносить аэроразведкаВидео

15:48

Штраф или 15 суток за сравнение СССР и нацистской Германии: диктатор Путин подписал закон

Реклама
15:45

Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешьВидео

15:26

Примирение вместо осуждения зла: почему бункерному деду до сих пор удается пугать Западмнение

15:26

Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

15:02

"Я одну профессию сменила на новых 16": Никитюк рассказала, как война изменила ее жизнь

14:42

Главная роль для крейсера Москва в захвате Одессы: СМИ узнали о разбитых ВСУ планах РФВидео

14:27

Алексей Дурнев поглумился над уничтоженным русским крейсером "Москва"

14:21

Католическая пасха 2022: даты и традиции праздника

14:17

Вместе пережили голод и бомбежки: бабушка эвакуировалась из Мариуполя с петухом Тошей

13:52

Мобилизируют наркоманов, дедов и проституток: "вторая армия мира" пополнилась элитными кадрамиВидео

13:52

Война в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять