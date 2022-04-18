Мы не мученики: в Мариуполе оккупанты убили женщину-медика

В Мариуполе оккупанты убили женщину-медика / скрин

В блокадном Мариуполе российские военные убили медика Национальной гвардии старшего сержанта Елену Кушнир. У нее остался маленький сын, которого чудом увезли из города, пишет журналистка Татьяна Даниленко на своей странице в Facebook.

Елена оставалась в городе спасать военных и гражданских.

Ранее ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она лишилась любимого человека.

В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь мир к гуманитарной катастрофе в Мариуполе.

В сети публикуют ее скрин ее переписки с подругой, где Елена просит не жалеть ее, потому что она исполняет долг.

"По моей информации, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к элементарной гигиене и воде", - сообщила журналист.

"Деблокируйте Мариуполь. Мы не хотим быть мучениками посмертно. Мы хотим жить. Не нужно говорить, что вы не могли помочь. Мы не мученики, мы - борцы", - говорила на видео в марте Елена.

Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

Читайте также: