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На оккупированных территориях враг имитирует выборы и назначает "местную власть"

15 апреля 2022, 21:25

На временно оккупированных территориях орки проводят называемые "выборы" и назначают "местную власть".

Орки на оккупированных территориях назначают "местную власть" / фото Генштаба

На временно оккупированных территориях орки проводят называемые "выборы" и назначают "местную власть", сообщает Генштаб.

В частности, в отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационной власти.

Также во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использования зданий и прилегающих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонительные рубежи, наносить врагу урон и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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