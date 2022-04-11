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На шаг ближе к победе Украины над РФ: в Сети показали снайпера Сил специальных операций за работой

11 апреля 2022, 07:43

Снайперы редко попадают на фотоснимки и работают на результат.

ССО
Снайпер спецназа Вооруженных сил Украины за работой / facebook.com/usofcom

Силы специальных операций ВСУ показали будни украинского снайпера, который проводит работу по ликвидации врагов. Стрелки работают эффективно, но редко попадают на фотоснимки. Каждый раз, когда от них поступает доклад об успешно выполненной задаче, украинцы приближаются на один шаг к победе.

ССО опубликовали соответствующее фото в Facebook. Лица героя на фотоснимке, который уже назвал историческим, не видно из-за маскировки.

Читайте такжеСпецназ РФ с боевым опытом в Сирии понес потери в Мариуполе и отказался штурмовать город"Для нас – это особенно важное фото. Сделано обычным телефоном, без фильтров и картинных поз. Но очень ценное. Историческое", - отмечается в сообщении.

На фотографии снайпер Сил спецопераций ВСУ находится у себя на позиции. Одной рукой стрелок придерживает оружие, а другой показывает жест победы или мира.

Коллеги военного отметили, что на самом деле редкость, когда снайпер попадает в кадр. При этом украинские снайперы проводят эффективную работу.

"И поверьте: работают хорошо. Когда по радиосвязи от них приходит доклад "Снял", значит, украинцы на один шаг стали ближе к Победе", - подчеркнули в командовании ССО.

Работа бойцов Сил специальных операций

Ранее военные ССО ВСУ уничтожили станцию сопровождения и подсветки целей типа 30Н6 зенитно-ракетного комплекса С-300. Военные опубликовали фотоснимки разрушенной техники захватчиков РФ. В армии Украины еще в марте заявляли, что оккупанты развернули РЛС под Киевом, и просили помочь ее вычислить.

Силам Спецопераций в ходе войны России против Украины удается получать и трофеи. В частности, удалось захватить вражеский зенитно-ракетный комплекс Бук и боевой пункт управления комплекса Бук М. Российскую технику должны передать украинским силам ПВО.

На поле боя ССО уничтожили командный пункт 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады РФ. В силах спецопераций отметили, что сокрушено очередное "элитное" подразделение российских оккупантов.

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