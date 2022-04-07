Спецназ ВСУ разгромил "элитную" бригаду ВДВ: захвачен командный пункт врага

Украинские защитники разгромили командный пункт 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады РФ.
Вооруженные силы Украины нанесли очередной поражение подразделениям российских оккупантов и захватили трофеи.
На этот раз украинские защитники разгромили командный пункт 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады РФ. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook Стратегического командования ВСУ.
Бойцы ВСУ при этом похвастались трофеями. На фото они позируют со знаменем 83-й ДШБ оккупантов РФ.
Добавим, что спецоперация была проведена одним из подразделений Сил специальных операций ВСУ.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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