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Написала данные на спине 3-летней дочери: украинка рассказала, как спасалась от войны

12 апреля 2022, 18:57

Александра Маковий говорит, что собирала вещи под звуки падающих бомб и не была уверена, сможет ли покинуть свой дом.

/ Bild

Киевлянка Александра Маковий – мать двухлетней Веры, чье фото с написанными на спине ручкой контактами стало вирусным в соцсетях, рассказала о том, как спасалась от войны.

В разговоре с журналистами ВВС женщина отметила, что собирала вещи под звуки падающих бомб и имея мало информации, она не была уверена, сможет ли покинуть свой дом и не попадет ли под ракетный обстрел.

Сейчас она вместе с дочерью в безопасности. Семье удалось выехать во Францию, однако война оставила женщине серьезную моральную травму.

По словам Маковий, ей все еще страшно выходить на улицу, так как камни ей кажутся минами.

Говоря о дочери, женщина отмечает, что та в порядке, так как слишком маленькая, чтобы осознать происходящее.

Отметим, что фото маленькой Веры ее мама опубликовала в Instagram 1 апреля. На спине у девочки ручкой были написаны ее имя, дата рождения и номера телефонов родных.

Эту надпись женщина сделала в первый день войны на случай, если дочь потеряется или родные ребенка погибнут.

Впоследствии пост с фото Веры разлетелся по сети и даже сама Маковий признала, что он стал символом войны.

"Верина спина официально стала одним из символов войны с российскими захватчиками. Жаль, что цена – Верина и наша конфиденциальность. Не знаю, права ли я и не пожалею ли? Думаю все же, что это несравнимо маленькая плата по сравнению с той, которую люди из Бучи и Ирпеня заплатили", – написала она в Facebook.

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/ aleksandra.mako/Instagram

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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