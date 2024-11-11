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Тотальное поражение: ситуация на Курщине обернулась катастрофой для РФ

Марина Фурман
11 ноября 2024, 18:12
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"Мясные штурмы" оккупантов не приносят желаемых результатов для России на Курском направлении.
ВГУ, карта
Оккупанты не имеют никаких тактических успехов / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, BILD

Контрнаступление российских оккупантов в Курской области обернулось катастрофой. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Аналитик отмечает, что враг уже три дня проводит крупную контрнаступательную операцию в Курской области, чтобы вытеснить оттуда украинские силы.

По словам Рёпке, враг несет огромные потери, но тактических успехов нет. Как известно, оккупанты смогли отбить лишь два небольших села: Погребки и Дарьино.

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"Предварительные территориальные изменения после трех дней массированного российского контрнаступления в Курской области. В результате Россия потеряла 28 единиц бронетехники (в основном современные БТР-82А) и более 200 солдат убитыми или ранеными. Это катастрофа для Владимира Путина и его генералов", - написал Рёпке.

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Как ранее писал Главред, в Курской области на главном "украинском плацдарме" 9 ноября продолжались бои, но не было подтвержденного продвижения в этом районе ни у одной из сторон. Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что ВСУ используют "неизвестные танки" во время штурма российских позиций в Курской области.

Военный эксперт Роман Свитан рассказывал, что украинские защитники могут отойти из Курской области только в случае увеличения сил россиян. При этом он подчеркнул, пока отход ВСУ на украинскую территорию не рассматривается.

Главнокомандующий Александр Сырский сообщал, что решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области было принято в мае 2024 года.

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Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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