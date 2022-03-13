Оккупантов отбросили назад: ВСУ зачищают от рашистов пригород Киева

Интенсивные бои на Гостомельском направлении Киева продолжаются днем и ночью.
Украинские защитники вытеснили российские оккупационные силы за пределы села Мощун в Бучанском районе Киевской области.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
При этом отмечается, что интенсивные бои на Гостомельском направлении Киева продолжаются днем и ночью.
"Обстрелы вражеской артиллерией мирной инфраструктуры не останавливаются ни на минуту. В селе Мощун в Бучанском районе Киевской области наши защитники успешно уничтожают вражеские подразделения и уже вытеснили противника за пределы населенного пункта", - добавили в Генштабе.
Кроме того, также опубликованы кадры освобождения поселка Мощун под Киевом.
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Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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