Оккупантов отбросили назад: ВСУ зачищают от рашистов пригород Киева

/ Макс Левин

Украинские защитники вытеснили российские оккупационные силы за пределы села Мощун в Бучанском районе Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

При этом отмечается, что интенсивные бои на Гостомельском направлении Киева продолжаются днем и ночью.

"Обстрелы вражеской артиллерией мирной инфраструктуры не останавливаются ни на минуту. В селе Мощун в Бучанском районе Киевской области наши защитники успешно уничтожают вражеские подразделения и уже вытеснили противника за пределы населенного пункта", - добавили в Генштабе.

Кроме того, также опубликованы кадры освобождения поселка Мощун под Киевом.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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