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Перелом будет нарастать: Жданов сказал, когда армия РФ начнет отступление

Анна Ярославская
19 марта 2025, 04:30
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Политическое руководство РФ будет настаивать держать фронт всеми силами.
Олег Жданов, ВСУ
Олег Жданов считает, что ВСУ могут начать контрнаступательные действия / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Главред

Вы узнаете:

  • Может ли Украина пойти в контрнаступление
  • Когда оккупанты начнут отступать

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что обрушения фронта со стороны РФ не будет. Скорее всего, в мае генштаб РФ будет переводить войска в глухую, стратегическую оборону. При этом Украина может начать контрнаступательные действия.

При этом Жданов уточнил, что речь идет не о масштабном контрнаступлении, а о контрнаступательных действий на отдельных участках фронта.

"И этот переломный момент будет нарастать, чаша весов постепенно будет склоняться на нашу сторону", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Военный эксперт считает, что по самому оптимистичному прогнозу, в июне российские войска начнут отступать на некоторых участках фронта.

"Особенно если у нас подтянется авиация. Если бы была авиация, мы бы еще в 2023 году вышли на побережье Азовского моря. Без поддержки с воздуха попытки такого продвижения будут просто стачиванием собственных войск об оборонительные рубежи россиян", - считает он.

По мнению Жданова, политическое руководство РФ будет настаивать держать фронт всеми силами.

"А в российском генштабе будут спрашивать: "А где ресурсы, какими силами держать фронт? На жигулях, мотоциклах и на китайских багги? На чем фронт держать?". А там уже как в Кремле решат – табакерка, подушка или что-то другое. Потому что вождя не остановить – вождя можно только устранить", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал о провале плана Трампа о прекращении огня:

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Институт изучения войны, российская оккупационная армия может использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр. Аналитики считают, что возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

18 марта генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на одном из участков фронта принято решение об отводе Вооруженных сил Украины сил с невыгодных позиций.

Ранее президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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