Пойдет ли РФ на перемирие и что будет с соглашением с США по ресурсам - прогноз

Украина сознательно ставит США в сложное положение, считает Михаил Шейтельман.

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Михаил Шейтельман прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/ermaka2022

Главные тезисы:

Украина вынуждает американцев действовать

У РФ нет оснований прекращать огонь

Заключение сделки по редкоземельным металлам будет чудом

Политтехнолог Михаил Шейтельман оценил первый раунд переговоров между Украиной и США, шансы на заключение тридцатидневного перемирия и на заключение сделки по редкоземельным металлам.

По его словам, сложно поверить в то, что оккупанты пойдут на прекращение огня, поскольку никаких оснований для этого нет.

"Трудно поверить в результативность этих переговоров [о перемирии]. Эта инициатива исходит от Макрона и Стармера, а Украина ее уже подхватила. Зеленский опубликовал соответствующий исторический пост, но все это делается скорее с целью показать, что у нас тоже есть ответ на американское давление. Мы демонстрируем: вот наше предложение, мы готовы. А готовы ли россияне?", - сказал Шейтельман в интервью Главреду.

Политтехнолог считает, что своим согласием Украина переложила инициативу на США и вынуждает американцев действовать, мол, теперь пусть попробуют договориться с Россией.

"А договориться с россиянами, как все понимают, невозможно. И все это прекрасно знают. Мы сознательно ставим США в сложное положение. Возможно, мы предложим им и другие инициативы, которые также невозможно согласовать с Россией. Американцы не могут нам сказать "нет". Что они скажут: "Нет, продолжайте наносить удары по Москве"? Нет, такого они не скажут. Но с россиянами они тоже ни о чем договориться не могут", - считает эксперт.

Также Шейтельман пессимистично настроен относительно заключения соглашения о редкоземельных металлах.

"Если удастся о них договориться – это будет просто чудо, на которое, честно говоря, я сильно не надеюсь. Дело в том, что еще ранее была готова сделка по редкоземельным металлам, но она была сорвана Трампом. Она была полностью согласована – об этом заявлял министр финансов США. Все стороны ее утвердили, в том числе правительство Украины. Оставалось только подписать. Но Трамп отказался. Именно он, а не Зеленский. И потом Трамп начал менять условия на ходу, заявляя, что в соглашение необходимо включить пункт о перемирии. Поэтому я очень удивлюсь, если новая сделка будет согласована, это станет хорошим сигналом", - сказал политтехнолог.

Какие редкоземельные металлы есть в Украине / Инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду об итогах переговоров в Саудовской Аравии:

Переговоры Украины и США в Саудовcкой Аравии

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США. На встречу прибыли глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

На переговорах делегации Украины и США сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил три ключевых шага на встрече с делегацией США: тишина в небе, тишина на море, меры установления доверия.

В Белом доме переговоры Украины и США назвали "продуктивными".

Глава ОП Ермак заявил, что на следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня.

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Кто такой Михаил Шейтельман Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант. Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, по возвращении из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуке, учился в университете имени Бар-Илана на отделении математики. Свою карьеру начал инженером-программистом в Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей. С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского. Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс. В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана. Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп. С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, выражаясь в поддержку Украины.

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