Привязали к дереву и жестоко пытали: под Киевом рашисты замучили пенсионера

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После того как Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов с территории Киевской области, появляются все новые факты о зверствах россиян.

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен пенсионер, которого привязали к дереву и жестоко замучили русские нацисты.

"Еще одну зверски убитую жертву рашистских палачей нашли в селе Мощун Киевской области. Несчастный старик привязан к дереву, а на его теле видны следы пыток", рассказал подробности советник главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, ранее в городе Буча Киевской области нашли штаб "кадыровцев" на улице Яблонской. Там оккупанты пытали и убивали украинцев.

Жуткие кадры опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей в упор, а также выжигали им глаза и отрезали части тела.

В свою очерель, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в Буче на Киевщине пятеро российских захватчиков изнасиловали 14-летнюю девочку. После этого она забеременела.

Также захватчики изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы – а саму несчастную привязали к стулу и заставили неотрывно смотреть.

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