Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

РФ украла авианосец "Адмирал Кузнецов" во время разделения Черноморского флота, однако вместо гордости тот стал для Кремля проблемой, отметили в ВМС.

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В ВМС впервые рассказали детали похищения авианосца у Украины / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чем сказал Плетенчук:

Россия украла авианосец "Адмирал Кузнецов", высадив украинскую команду на берегу

Этот авианосец был построен в Николаеве

Авианосец "Адмирал Кузнецов" вместо демонстрации силы - стал проблемой для России

Россия присвоила авианосец "Адмирал Кузнецов" во время разделения Черноморского флота в 1991 году. Это единственный авианесущий корабль, который РФ имеет на вооружении, поскольку за более чем 30 лет так и не смогла построить ни одного собственного. Более того, этот корабль, возведенный в Николаеве, постоянно ломается, дымит и не способен полноценно выполнять боевые задачи. Об этом в эфире телеканала "Мы - Украина" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам даже за 70 лет существования СССР не было создано ни одного полноценного авианосца, а Россия, имея вдвое меньше времени, только похитила у Украины один авианесущий украинский корабль.

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"Далеко не все знают, что этот авианесущий крейсер был банально украден. Когда происходило распределение Черноморского флота, они (россияне - ред.) просто фактически украинскую часть команды оставили на берегу, перегнали его в таком срочном порядке на север и включили в состав Северного флота. Но счастье краденое, как вы видите, им не принесло", - пояснил Плетенчук.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет многочисленные технические неисправности - проблемы с машинным отделением, катапультами и аэрофинишерами, а также неоднократно терял ход полностью.

Кроме технических проблем, в России нет и соответствующей палубной авиации для его эффективного использования.

"Это целая культура, эволюция, школа. Американцы и британцы развивали это десятилетиями. А когда у вас один-единственный аварийный корабль, который не можете привести в порядок, о какой мощи идет речь?" - подытожил он.

По словам Плетенчука, этот корабль превратился для Кремля не в символ силы, а в затратную и сложную в эксплуатации проблему, которую в основном приходится буксировать, потому что самостоятельно он почти не плывет.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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