Враг атаковал дронами Харьков: в городе прогремели взрывы, есть пострадавшие

Кратко:
- Вечером 19 июня Харьков подвергся атакам ударных беспилотников
- Произошло по меньшей мере три взрыва, пожары в жилых районах
- Пострадавших пока не зафиксировано, продолжается ликвидация последствий
Вечером 19 июня Харьков подвергся атаке ударными беспилотниками. После 23:00 в городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В Харькове взрывы - предварительно в Киевском районе. Над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны", - написал Терехов в соцсетях.видео дня
По состоянию на сейчас известно о как минимум трех взрывах в Шевченковском районе. Один из дронов попал вблизи жилых многоэтажек, где возник пожар. На месте работают пожарные службы.
"В результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом - имеем попадание во двор многоэтажки: выбитые стекла, изуродованные машины", - добавил мэр.
По словам Терехова, на местах попаданий продолжается ликвидация последствий.
На данный момент, по словам мэра, известно о трех пострадавших - один получил травму, двое имеют острую стрессовую реакцию. Около 50 автомобилей во дворе многоэтажки повреждены.
По предварительным данным, по Харькову зафиксировали 5 "прилетов" вражеских беспилотников, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Уточненная информация свидетельствует, что враг нанес 8 ударов дронами по Шевченковскому району. В результате атаки пострадали три человека, среди них - девушки 12 и 17 лет. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Удары РФ по Украине - новости
Как сообщал Главред, 15 июня президент Владимир Зеленский заявил, что после обращений США относительно воздержания от ударов по российским энергетическим объектам, Россия осуществила комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру в Полтавской области.
В ночь на 15 июня, страна-агрессор Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины. Враг бил ракетами и ударными беспилотниками.
В ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. Враг нанес 17 ударов дронами по двум районам города.
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Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
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