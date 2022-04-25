Враг принудительно выселяет всех жителей поселка в Херсонской области

Отмечается, что к жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация.
Оккупанты заставляют жителей поселка Великая Александровка на Херсонщине покинуть населенный пункт, иначе угрожают принудительной эвакуацией, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.
"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости, в срок до 28 апреля, покинуть населенный пункт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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