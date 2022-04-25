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Враг принудительно выселяет всех жителей поселка в Херсонской области

25 апреля 2022, 20:38

Отмечается, что к жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация.

Оккупанты принудительно выселяют всех жителей поселка в Херсонской области / фото ВВС

Оккупанты заставляют жителей поселка Великая Александровка на Херсонщине покинуть населенный пункт, иначе угрожают принудительной эвакуацией, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.

"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости, в срок до 28 апреля, покинуть населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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