ВСУ ежедневно уничтожают 1,5 тысячи оккупантов РФ - Арестович

Алексей Арестович / УНИАН

Потери российских оккупантов в ходе войны в Украине достигают 1,5 тысяч человек в сутки, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как рассказал он в интервью Сurrenttime, в четверг, 3 марта, противник не продвинулся ни на одном направлении.

"Полторы тысячи российских военных погибают каждые сутки. Они наработали за неделю половину Афганистана (по потерям, - ред.)", - подчеркнул он.

Тактику российского командования в войне против Украины советник главы ОП назвал бестолковой, ведь в Украину нагнали тысячи единиц техники, которая заблокировала основные дороги. Теперь эти цели расстреливаются бойцами ВСУ, добавил Арестович.

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