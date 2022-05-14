ВСУ разгромили пункт управления рашистов на Херсонщине - Арестович

Алексей Арестович рассказал об успехах ВСУ / Фото УНИАН

Украинские военные 14 мая нанесли удар по враждебному командному пункту в Херсонской области. Вероятно, там работал высший офицерский состав, сообщил в YouTube-канале ФЕЙГИН LIVE спикер Банковой Алексей Арестович.

"В Херсонской области мы накрыли пункт управления очень высокого уровня. Не ниже бригадного. Для правобережья это очень высокий уровень. Там долго детонировало все, очень хорошо попали", – сказал Арестович.

Война России против Украины на Донбассе

В России во второй половине апреля заявили о начале якобы второй фазы так называемой "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сказал, что российские войска собираются захватить все районы Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в захваченный Крым.

Спикер Банковой Алексей Арестович считает, что ВСУ уже в середине июня могут перейти в контрнаступление. Украинская сторона ожидает, когда придет тяжелое вооружение от Запада – до конца мая-начала июня. После этого украинские войска должны приступить к наступлению.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подчеркнул, что если оккупационные войска России захватят Донбасс, то у оккупантов появятся возможности, чтобы расширить военную агрессию против Украины.

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