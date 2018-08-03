Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018

Кого ждет адская жара в ближайшие дни.

Если украинцам в августе-2018 обещают «всего» +42 градуса – то Европа в погодном плане и вовсе превращается в Африку: в Испании и Португалии сегодня и завтра синоптики прогнозируют +47 градусов.

Из-за поступления горячего воздуха с африканского континента столбики термометров тут практически доползут до отметок абсолютных температурных рекордов – +47,4 градуса для Португалии и +47,3 градуса для Испании, пишет BBC.

Кроме того, об экстремальной жаре объявила Италия. Речь идет о центре и севере страны, включая знаменитые туристические «мекки» Рим, Флоренцию и Венецию.

В самой Африке ненамного жарче: тут в ближайшие дни ожидается превышение отметки в +48 градусов. При этом это будет абсолютным европейским рекордом, который был установлен в июле 1977 года.

Напомним, в начале августа южные и восточные области Украины могут оказаться под угрозой нашествия шаровых молний. Украинцам дали советы и рекомендации, каким образом можно уберечься от молний.