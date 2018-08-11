"Концепция работы с "агентами": эксперт назвал главную ошибку Путина

Владимир Горбулин / УНИАН

Желание президента России Владимира Путина поставить на "нужного человека" подводит его с такой же регулярностью, как и недооценка противников, считает эксперт по государственной безопасности, вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин.

Он также напомнил об ошибках лидера РФ: ставка на предыдущего украинского президента, ставка на лидеров европейских радикалов, ставка на Трампа, и назвал их концепцией работы с "агентами", привитой ему в КГБ.

"Но то, что работает на низовом и среднем уровне, оказывается нежизнеспособно на уровне стран (что, кстати говоря, является лучшей иллюстрацией и рекламой того, зачем нам нужны сильные государственные институты). История с Трампом — из той же сферы", — добавил Горбулин в материале на zn.ua.

Напомним, ранее политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой".