"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"

Дмитрий Орешкин

Предложение США ввести новые санкции против России свидетельствует о радикальной смене отношения Запада к политике президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин в колонке на сайте издания "Новое время".

"Во-первых, меняется восприятие санкций в России. Во-вторых, они проводятся на фоне ухудшающегося экономического положения, что для людей проявляется, в частности, в дискуссиях о повышении пенсионного возраста. И в-третьих, что самое важное, сама путинская элита понимает, что эти санкции - вещь достаточно разрушительная", - считает Орешкин.

"Путин исходил и продолжает исходить из того, что Запад слабый, трусливый, зависимый от российских поставок сырья (...) И для этой уверенности были основания - с Грузией прошло, с Чечней прошло, почти прошло с Литвиненко. У Путина - коллективного, не персонального - было такое ощущение, что можно делать все что угодно и некуда они не денутся. И тут вдруг Запад начинает проводить такую жесткую политику", - пишет Орешкин.

По мнению политолога, Запад понял, что с "коллективным Путиным" по-другому нельзя: "Если ты сразу не даешь человеку в лоб бейсбольной битой, это значит, что ты трус и боишься. А если партнер боится, надо продвигаться вперед и вести себя еще наглее".

"Пацаны на Капитолийском холме оказались очень крутыми. Они терпели-терпели-терпели, а потом решили, что надо действовать по-другому. И самое неприятное для Владимира Путина заключается в том, что эти пацаны уже убеждаются, что именно так с ним и надо действовать. Именно по-рейгановски - жестко ограничивать и даже отбрасывать", - считает Орешкин.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что целью новых санкций против России является побудить Москву изменить свое поведение в лучшую сторону.

"Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес (...) Санкции - это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения", - сказала она.

Накануне американское внешнеполитическое ведомство объявило о намерении ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в британском городе Солсбери.