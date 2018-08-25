Бывшего СБУшника задержали в России с 10 кг героина

apostrophe.ua

В Волгоградской области задержан экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), а ныне майор ФСБ, который перевозил в своем автомобиле 10 кг героина.

Как сообщает "Апостроф", задержанный Дрындин Юрий Александрович до 2014 года работал в СБУ, где в звании капитана занимался "борьбой с коррупцией и организованной преступностью". После аннексии полуострова перешел на сторону оккупанта.

apostrophe.ua

По информации СМИ, Дрындин разыскивается Печерским управлением полиции ГУНП в Киеве по подозрению в дезертирстве. Также его профиль размещен на сайте "Миротворец".

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко назначил на пост зампрокурора Полтавской области Олега Грицака - родного сына руководителя СБУ Василия Грицака.