Луценко перевел сына главы СБУ на высокую прокурорскую должность

Василий Грицак и Юрий Луценко / YouTube

Глава украинской Генпрокуратуры Юрий Луценко назначил на пост заместителя прокурора Полтавщины Олега Грицака − родного сына руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Как гласит сообщение, опубликованное на официальном интернет-портале областного надзорного ведомства, с конца 2016 года Олег Грицак стал главой одного из управлений в прокуратуре Киевщины, а до этого работал в Оболонской и Святошинской райпрокуратурах столицы Украины.

/ сайт прокуратуры Полтавщины

По всей видимости, Грицак был переведен на новую должность вслед за своим бывшим непосредственным руководителем – Дмитрием Чибисовым. Его месяц назад перевели с должности прокурора Киевской области на аналогичный пост в Полтаве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Луценко и Грицак "отчитались" перед иностранцами по поводу "убийства" российского оппозиционного журналиста и блогера Аркадия Бабченко.

