Луценко и Грицак отчитались перед иностранцами по "убийству" Бабченко

Во время встречи была дана информация о ключевых аспектах проводимой работы, сообщили в ГПУ.
Генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак доложили иностранным дипломатам о ходе спецоперации по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, встреча состоялась 1 июня. В ней приняли участие руководители дипломатических представительств стран ЕС, стран-представителей "Большой семерки" и Евросоюза, Австралии, Норвегии и Совета Европы.
"Во время встречи была дана информация о ключевых аспектах проводимой работы", – отметили в пресс-службе ведомства.
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Главы силовых ведомств рассказали о выбранной стратегии, которая спасла от гибели журналиста и позволила "полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления".
Кроме того, их действия помогли им получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства.
При этом Луценко подчеркнул, что это была "масштабная и сложная операция", не обо всех деталях которой можно рассказывать общественности на этом этапе.
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Ранее Германия потребовала от Украины доказательств по делу об "убийстве" Бабченко. В ФРГ обвинения по делу Бабченко считают очень серьезными.
Кроме того, МИД Литвы и ФРГ потребовали объяснений из-за инсценировки СБУ. Во всей этой истории единственным положительным моментом является то, что журналист жив, отметили в Литве.
Напомним, западные СМИ в унисон раскритиковали спецоперацию СБУ по "воскрешению" Аркадия Бабченко. Там считают, что это сильно дискредитирует украинскую власть и СМИ в глазах самых украинцев и мира, а также сыграет на руку Кремлю.
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