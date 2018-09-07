РосСМИ поймали на фейке с путинскими истребителями - видео

В Сети появилось фейковое видео о создании нового российского истребителя Су-57, в котором использовались кадры, отснятые Министерством чрезвычайных ситуаций Беларуси вовремя подрыва моста через Припять между Туровом и Житковичами.

На видео истребители совершают пуск ракет, после чего появляются кадры взрыва моста. Так вот, это видео подрыва моста через Припять, совершенного Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает "Радыё Свабода".

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси даже не удивились таким действиям со стороны росСМИ.

"Мы привыкли, что наши качественные материалы используются как иллюстрации для различных тем и в разных сюжетах, как, например, в недавнем клипе группы DDT. Что касается наших действий, мы продолжим создавать качественный контент для посетителей нашего сайта и наших страниц в социальных сетях", - невозмутимо прокомментировал фейк представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Новость вызвала ядовитую и ироничную реакцию в Сети.

Реакция на российский фейк / Соцсети

Реакция на российский фейк / Соцсети

Напомним, ранее российские фейкометчики состряпали очередную "клюкву" о якобы наступлении ВСУ на Донбассе.