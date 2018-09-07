"Подвезли морги и крематорий": на росТВ сочинили новый фейк о наступлении ВСУ на Донбассе

Мобильный крематорий / ua-reporter.com/

На российском телевидении заявили о том, что ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе.

Как рассказал пропагандист Александр Сладков в эфире канала "Россия 1", украинские военные в месте вероятного штурма якобы подготовили морги и крематории.

"Информация есть, она официальна: 79 десантно-штурмовая бригада из Николаева, 36 бригада морской пехоты, которая уже стоит на мариупольском направлении (тоже из Николаева), 128 старая добрая горно-штурмовая бригада, не раз попадавшая в котлы в Иловайске и Дебальцево, тоже участвует в создании этой ударной группировки. Также подготовлены 66 мобильный военный госпиталь, прибывший уже в место сосредоточения войск, туда же подвезены четыре морга мобильных, говорят, крематорий подвезут", — заявил российский пропагандист.

Напомним, ранее координатор группы "Информационно сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук рассказал, что боевики усиленно распространяют слухи о запланированном на 14 сентября широкомасштабном наступлении ВСУ на Донбассе.