"Ты будешь как килька в томате, как селедка под шубой". Российский пловец ответил "наехавшему" на Навального путинскому генералу

Виктор Солдатов / Чемпионат.com

В РФ спортсмен-пловец Виктор Солдатов через свою страницу в социальной сети Facebook вызвал командующего войсками Росгвардии и близкого к Путину генерала Виктора Золотова на дуэль в бассейне.

Солдатов, опубликовал видео, в котором назвал Золотова "напыщенным индюком", которого "до этого никто не знал". В то же время спортсмен увидел в Навальном "сильного раскрывателя коррупции".

"Если и соревноваться тебе, Виктор Золотов, с Алексеем Навальным, то только в каких-нибудь политических дебатах. Или, например, так же раскрывать коррупцию. Так вот, если ты хочешь сделать из него "котлету отбивную", то я хочу показать тебе, как ты будешь выглядеть на моем фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть как килька в томате, как селедка под шубой", — заявил Солдатов.

Таким образом пловец ответил на брошенный Золотовым вызовом на дуэль известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Возглавляемый тем "Фонд борьбы с