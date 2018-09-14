Китай поддержал антироссийские санкции

Банки Китая не обслуживают российских клиентов из-за санкций / Фото: whatsonsanya.com

Банки Китая прекратили проводить транзакции с участием компаний из России по причине санкций, которые учредили Европейский Союз и США в отношении Кремля.

"Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований", - цитирует ТАСС главу представительства Центробанка России в Китае Владимира Данилова.

По словам финансиста, Китай не отказал в проведении всех транзакций российских компаний, что "в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса".

Данилов заявил, что увеличилось количество банковских операций в рубле и юане, однако при финансовых расчетах все еще доминирует американский доллар.

Как ранее сообщалось, Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы.