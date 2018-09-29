"Готовил теракт против Путина": Из России сбежал соавтор расследования "дела Скрипалей"

Сергей Канев / RFE/RL

Сергей Канев, соавтор журналистского расследования о фигурантах "Дела Скрипалей" "Петрове" и "Боширове", под личиной которого скрывался кадровый офицер ГРУ Минобороны РФ, полковник и Герой России Анатолий Чепига, срочно покинул пределы Российской Федерации.

Такое сообщение со ссылкой на собственные источники было опубликовано в канале издания "Проект" в мессенджере Telegram.

По их данным, Каневу "слили" информацию о том, что он в ближайшее время будет обвинен в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина с целью теракта.

Согласно информации журналистов, на данный момент находится в безопасном месте в одном из государств Прибалтики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкие СМИ заподозрили Сергея Скрипаля в работе на разведку нескольких стран NATO.