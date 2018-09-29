Немецкие СМИ заподозрили Сергея Скрипаля в работе на разведку нескольких стран НАТО

Сергей Скрипаль в суде / "Коммерсант"

Экс-полковник ГРУ Минобороны РФ Сергей Скрипаль до минувшего года сотрудничал со специальными службами Великобритании, Чехии, Эстонии и Испании.

Соответствующую информацию опубликовало немецкое издание Focus со ссылкой на собственные информированные источники. По его данным, Скрипаль предоставлял четырем странам, входящим в Североатлантический альянс (НАТО) информацию о "действующих агентах российской военной разведки".

Якобы еще в 2012-м Скрипаль в сопровождении британских разведчиков из "Ми-6" ездил в Прагу и проинформировал местные спецслужбы о российских шпионах. Летом 2016-го экс-полковник ГРУ предоставил уже Эстонии сведения, которые помогли разоблачить трех разведчиков из. Помимо этого Скрипаль, как заявил источник Focus, снабжал "Национальный разведывательный центр Испании" (CNI) данными о связях российской мафии, действующей в стране и напрямую связанную с московскими политиками и чиновниками.

Напомним, ранее издание The Insider и международная группа расследователей Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Руслан Боширов" на самом деле является полковником российской военной разведки и героем России Анатолием Чепигой. Позднее личность Чепиги подтвердили его односельчане.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергала категорически.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила,что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о Сергее Скрипале им ничего неизвестно. Далее, британским спецслужбам удалось установить личность третьего россиянина, подозреваемого в отравлении Скрипалей.