Смеявшимся над Трампом на Генассамблее ООН пригрозили последствиями

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Делегатов ООН, которые смеялись во время выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее организации предупредили о возможном ответе главы Белого дома, так как "на любую атаку он отвечает в 10 раз сильнее".

Об этом говорится в статье на сайте телеканала CNN, передает "Взгляд".

"Во время выступления на заседании Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп стремился осветить достижения своей администрации, и, неожиданно для самого себя, вызвал смех присутствующих в зале и "всего мира", - пишет корреспондент Ник Робертсон.

Журналист отмечает, что эта "короткая пауза наделала много шума в социальных сетях и на телевидении и может аукнуться делегатам ООН", и могла "задеть" американского президента.

Робертсон напомнил слова первой леди США Меланьи Трамп: "Как вы уже знаете, если вы атакуете его, он ответит в 10 раз сильнее".

Ранее сообщалось, что выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале.

"Сегодня я стою перед Генеральной ассамблеей ООН, чтобы поделиться выдающимися успехами, которох мы достигли. Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны", - сказал он.

После этого заявления зал разразился смехом.

"Это абсолютная правда. Не ожидал такой реакции, но сойдет", - сказал с улыбкой глава Белого дома.