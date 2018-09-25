Зал высмеял Трампа на Генассемблее ООН

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале.

"Сегодня я стою перед Генеральной ассамблеей ООН, чтобы поделиться выдающимися успехами, которох мы достигли. Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны", - сказал он.

После этого заявления, пишут "Ведомости", зал разразился смехом.

"Это абсолютная правда. Не ожидал такой реакции, но сойдет", - сказал с улыбкой глава Белого дома.

Трамп напомнил, что на Генассамблее ООН в 2017 году он "представил концепцию для достижения более светлого будущего для всего человечества".

73-я сессия Генассамблеи ООН проходит в эти дни в Нью-Йорке. На ней выступят лидеры 110 государств и 86 глав правительств и МИД.

Ранее сообщалось, что в рамках сессии президент Украины Петр Порошенко представит ряд антироссийских инициатив.

"Мы готовим несколько инициатив на Генассамблею. Не могу раскрывать их все, так как наш мощный восточный сосед только этого и ждет. Их ждет несколько очень неприятных сюрпризов", - заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.