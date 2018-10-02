Венгерский профессор обозвал Украину "нацистским проектом"

Высказывание "профессора" отражает настоящее отношение Венгрии к Украине / Фото: УНИАН

"Профессор" Будапештского университета имени Лоранда Этвеша, "историк" Тамаш Краус на российском телевидении заявил, что не считает Украину государством - по мнению "профессора", Украина является "нацистским проектом" Запада.

Кроме того, он дал понять, что не воспринимает украинцев отдельным народом и тем более не относится серьезно к украинскому языку. Провокационное заявление венгра прозвучало в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

"Я предложил самим отозвать консула. Если в ближайшее время этого не будет, он поедет домой", - сказал Климкин после встречи со своим венгерским коллегой на полях Генассамблеи ООН.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.