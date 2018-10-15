Задержание экипажа украинского судна в Крыму: российский омбудсмен вспомнила о гуманизме

Задержанное украинское судно ЯМК-0041 / Fishnews

Геннадий Отичко, который является моряком задержанного в аннексированном Крыму украинского судна ЯМК-0041, отпущен российскими властями из соображений "гуманизма", заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Гуманизм и сострадание должны быть действенными, иначе это только фигура речи и элемент пропаганды. У Геннадия умерла мама, и российская сторона проявила не просто понимание, но и истинное сострадание, отпустив, несмотря на его процессуальный статус, гражданина Украины отдать последний скорбный долг самому родному человеку", — говорится в ее заявлении.

При этом Москалькова напомнила, что это не первый случай, когда российские власти проявляют гуманизм, в свое время осужденного Ахтема Чийгоза отпустили повидаться с умирающей матерью, сообщает ТАСС.

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"Мы руководствуемся принципами гуманизма и сострадания и не собираемся отступать от них, жаль лишь, что наши партнеры зачастую забывают о них и не хотят прислушиваться к просьбам о проявлении милосердия в отношении граждан России. В аналогичной ситуации украинская сторона не сочла возможным отпустить капитана захваченного ею сейнера „Норд" Владимира Горбенко на похороны матери", — добавила Москалькова.

Напомним, 4 мая у западного побережья аннексированного Крыма российские пограничники задержали траулер ЯМК-0041 приписанный к черноморскому порту Очаков в Николаевской области. На борту находились пятеро членов экипажа - граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопроводили на полуостров и изъяли сети для ловли рыбы. Против капитана судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно наложен арест.

В июне экипаж украинского рыболовного судна ЯМК-0041 начал голодовку.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что Россия предложила Украине обмен экипажей "Норда" и "ЯМК-0041".